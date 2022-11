Calciomercato Milan – I premi UEFA per il rinnovo di Leao: il punto

Il Milan vuole cercare di arrivare al rinnovo del contratto di Rafael Leao anche grazie ai soldi presi dalla Champions League. I dettagli

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan partendo dall'analisi del cammino dei rossoneri di Stefano Pioli in Champions League in questa prima fase della stagione.

Il Milan è tornato alla fase ad eliminazione diretta di un torneo che, nella sua storia, ha conquistato per 7 volte dopo ben 9 anni di assenza e questa, per il quotidiano generalista, è già la vera novità dell'annata. Dove possa arrivare la squadra di Pioli, lo si vedrà strada facendo, a partire dal sorteggio previsto per lunedì 7 novembre alle ore 12:00.

Rinnovo Leao, il Milan ha 20 milioni in più da utilizzare — Il primo traguardo, però, il Milan lo ha già raggiunto. In bilancio, infatti, finora ha iscritto quasi 60 milioni di euro, come Inter e Napoli. Introiti fondamentali per far fronte alle esigenze della società. Andare avanti in Champions, infatti, è anche vitale per potersi permettere qualcosa in più sul mercato.

Per il 'CorSera', grazie ai 20 milioni di euro incassati con il passaggio agli ottavi di finale della competizione (40 erano già arrivati), il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, cercherà di trattenere Leao e di firmare il rinnovo del suo contratto, che, attualmente, lo ricordiamo, prevede uno stipendio di 1,5 milioni di euro netti all'anno fino al 30 giugno 2024.

Le grandi d'Europa, da tempo, hanno messo gli occhi sull'attaccante portoghese. Il quale, per restare in rossonero, chiede uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione più una mano nel pagamento della multa (totale 20 milioni di euro) che va pagata allo Sporting Lisbona. Vedremo, quindi, se in questi giorni se ne saprà qualcosa in più.