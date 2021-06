Calciomercato Milan – Praticamente fatta per Brahim Díaz: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz tornerà ad indossare la maglia rossonera anche nella stagione 2021-2022. Il punto

Il Milan ha risolto la pratica di calciomercato con il Real Madrid per la conferma di Brahim Díaz in rossonero anche nella stagione 2021-2022. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il fantasista di Málaga rimarrà, dunque, a giocare nel Milan di Stefano Pioli, ma non più con la formula del prestito secco com'era accaduto per l'annata appena trascorsa.