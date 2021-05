Calciomercato Milan – Post Calhanoglu: si valuta il nome di Djuricic | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Djuricic, calciatore del Sassuolo, è uno dei nomi ipotizzati dalla società per il post Calhanoglu

Spunta un nome nuovo per quanto concerne il calciomercato del Milan. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, scrive infatti del futuro di Hakan Calhanoglu: se non il turco dovesse rinnovare, Maldini potrebbe puntare su Djuricic del Sassuolo. Il serbo è solo l'ultima di una lista dei nomi seguiti dalla dirigenza: tra questi c'è anche Josip Ilicic, fantasista dell'Atalanta. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a De Paul. C'è una novità importante.