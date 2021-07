Calciomercato Milan – Post Calhanoglu, è Vlasic il primo nome: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic del CSKA Mosca è il primo obiettivo del Diavolo per sostituire il turco andato via

Il Milan, che cerca un trequartista in questo calciomercato estivo, ha il nome di Nikola Vlasic in cima alla lista di tutti i suoi potenziali obiettivi per rinforzare il suo organico. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il fantasista croato, classe 1997, ha già messo in chiaro al suo attuale club, il CSKA Mosca, che vuole andare al Milan. Ed il club russo non ha eretto barricate.