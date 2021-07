Calciomercato Milan – Possibile scambio tra Leao e Rodriguez

Con la regia di Mendes possibile operazione di calciomercato in casa Milan: scambio tra Leao e Rodriguez. Ecco tutte le ultime a riguardo.

Il calciomercato continua e il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo trequartista. I rossoneri stanno valutando diverse possibilità e tra i tanti nomi accostati c'è anche quello di James Rodriguez. Il colombiano classe 1991 è attualmente all'Everton, che non vorrebbe privarsene, salvo offerte importanti. Ha il contratto in scadenza nel 2022, ma viene valutato 28 milioni. Il Milan lo ha comunque preso in considerazione e, secondo SportMediaset, potrebbe anche scaldarsi l'asse di mercato col club inglese. A fare da regista sarebbe Jorge Mendes, agente portoghese molto importante. Lui, infatti, porterebbe Rafael Leao all'Everton, per uno scambio clamoroso. Ovviamente non alla pari. Il Milan ci pensa. Ancora però tutto può succedere.