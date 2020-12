Calciomercato Milan – Possibile rescissione per Musacchio a gennaio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport questa mattina, Mateo Musacchio potrebbe rescindere il proprio contratto col Milan a gennaio. Il difensore argentino, reduce da un lungo infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad operarsi nel finale della passata stagione, non ha ancora giocato un minuto in questo campionato ed è sceso all’ultimo posto delle gerarchie di Stefano Pioli nel pacchetto dei difensori centrali, superato anche da Kalulu e Duarte,

Insomma, il suo addio appare certo a giugno, visto che è in scadenza di contratto, ma potrebbe anticipare di 6 mesi la sua partenza rescindendo il proprio accordo coi rossoneri. Nei giorni scorsi è emersa l’ipotesi di un suo passaggio al Genoa, ma – secondo quanto appreso dalla nostra redazione – il futuro di Musacchio sarà nuovamente al Villarreal dove ha trascorso gran parte della sua carriera e ha lasciato piacevoli ricordi.

