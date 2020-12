Calciomercato Milan – Musacchio in partenza: lo vuole il Genoa | News

Calciomercato Milan, Musacchio verso l’addio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio, classe 1990, può lasciare il Milan già nel corso della prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Concludendo, così, la sua esperienza rossonera dopo tre stagioni e mezza. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola.

Musacchio, argentino di passaporto spagnolo, ha infatti chiesto la cessione al club di Via Aldo Rossi e, secondo la ‘rosea‘, starebbe valutando la possibilità di accettare la corte del Genoa, che gli ha proposto un contratto. L’accordo tra Musacchio ed il Milan, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Non è da escludere, però, che oltre a quella della società di Enrico Preziosi, arrivino altre offerte per Musacchio.

Acquistato dal Villarreal per 18 milioni di euro nell’estate 2017, finora Musacchio, appena riabilitatosi da un lungo infortunio, ha collezionato 73 gare con il Milan tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con 2 gol all’attivo. Uno in Europa contro il Rijeka, uno nel derby di campionato contro l’Inter. Calciomercato Milan, prende quota l’ipotesi Gianluca Scamacca. Le ultime news >>>