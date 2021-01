Calciomercato Milan – Possibile la cessione di Castillejo | News

Milan, Castillejo è in bilico. Le ultime sul calciomercato rossonero

Tuttosport, in edicola questa mattina, ha riportato il possibile interesse del Milan per Douglas Costa. Maldini e Massara ci stanno pensando, anche se c’è un grosso ostacolo relativo all’ingaggio. Douglas Costa, infatti, guadagna ben 6 milioni di euro a stagione. In rosa solo Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic hanno un compenso così alto. L’ostacolo ingaggio dunque non è indifferente, ma la tentazione è forte, visto che il brasiliano diventerebbe l’ennesima alternativa di qualità a disposizione di Pioli.

Se l’affare andasse in porto, il Milan potrebbe decidere a quel punto di cedere Samu Castillejo. L’esterno offensivo non sta vivendo una stagione da protagonista, e quindi non è escluso un suo ritorno in Spagna. In più, per la prossima stagione, Maldini potrebbe anche ingaggiare Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia. Non solo calciomercato: ecco la probabile formazione per la gara contro il Bologna. VAI ALLA NOTIZIA>>>