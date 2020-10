Calciomercato Milan – Possibile il colpo Rudiger. Attenzione a Nacho

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come scrive anche Tuttosport, in edicola questa mattina, il Milan cerca un difensore centrale che possa rafforzare il reparto arretrato.

Con Nastasic definitivamente tramontato, e con Tomiyasu che difficilmente vestirà la maglia rossonera (c’è ampia distanza tra Milan e Fiorentina), prendono quota i nomi di Antonio Rudiger del Chelsea, Nacho Fernandez del Real Madrid e German Pezzella della Fiorentina.

Al momento i difensori centrali a disposizione di Pioli sono Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia e Leo Duarte. Forse pochi per tre competizioni, considerando i problemi fisici del capitano rossonero e del brasiliano, colpito dal coronavirus.

INTANTO IBRAHIMOVIC SOFFRE >>>