Calciomercato Milan – Possibile derby con l’Inter per Medina

Si prospetta l'ennesimo derby di calciomercato tra Milan e Inter per Medina. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Nel corso del prossimo calciomercato, in casa Milan potrebbe arrivare un giovane rinforzo in difesa. I profili seguiti sono i soliti: giovani talentuosi a costo basso e in grado di giocare sia come centrali che come terzini. Uno dei giocatori più seguiti dai rossoneri è Facundo Medina, argentino classe 1999 di proprietà del Lens. A quanto pare, però, i rossoneri non sono gli unici ad avergli messo gli occhi addosso. Anche l'Inter lo segue con attenzione e quindi potrebbe esserci l'ennesimo derby di mercato. Il prezzo è assolutamente alla potata di entrambe: 8 milioni circa servirebbero per ottenere il sì del club francese. Intanto Ibrahimovic è pronto a firmare il prossimo rinnovo con il Milan: ecco quando >>>