Calciomercato Milan – Diavolo, nel mirino c’è Popovic: la situazione

Calciomercato Milan: affondo per il talento Popovic — Il Milan, per il 'CorSport', spera di approfittare dell'occasione e portare a casa un calciatore dal notevole talento. A gennaio, tra l'altro, Popovic compirà 18 anni e potrà firmare un contratto lungo: l'idea è quella di offrirgli quattro anni e mezzo, con la scadenza dell'accordo fisata al 30 giugno 2028.

Alto 195 centimetri, Popovic può crescere ancora molto dal punto di vista tecnico-tattico. Può essere utilizzato tanto sulla trequarti quanto in attacco, è in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. L'anno passato ha segnato 21 gol in 25 partite con il Partizan, fornendo anche 5 assist.

È nei pensieri anche di Barça, Real e Dortmund — Popovic, ha commentato il quotidiano romano, si è messo in luce anche con la maglia della Serbia Under 17: a maggio scorso, agli Europei di categoria, assist e gol contro i pari età dell'Italia e della Spagna. L'occasione Popovic a parametro zero fa gola al Milan, che cerca l'affondo decisivo, ma, ovviamente, anche ad altri club.

Barcellona e Real Madrid in Spagna hanno cominciato ad interessarsi, mentre in Germania ha catturato l’attenzione del Borussia Dortmund. Avversarie non facili da battere, in termini di concorrenza, ma il Milan c’è e vorrebbe prenderlo prima degli altri. LEGGI ANCHE: Difensore, spunta un altro nome per il Milan di gennaio >>>

