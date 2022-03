Calciomercato Milan – Politano non interessa ai rossoneri

Nonostante le voci di calciomercato, Matteo Politano, esterno del Napoli, non sembrerebbe interessare al Milan che l'aveva cercato in passato

Come sempre sono tantissime le voci di calciomercato che si susseguono, e in casa Milan , soprattutto per il reparto offensivo, sono tanti i nomi accostati. Uno di questi è quello di Matteo Politano , esterno del Napoli che già in alcune occasioni passate era stato vicino ai rossoneri.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Paolo Maldini non avrebbe però segnato nel suo libretto il nome dell'ex esterno dell'Inter, che, attualmente, non interessa come opzione per l'out di destra. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>