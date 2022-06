Calciomercato Milan – Politano si offre al Diavolo: ecco quanto costa

Matteo Politano obiettivo di calciomercato del Milan? È tra i nomi che il club sta seguendo: lui vuole andare via dal Napoli. Le ultime news

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Matteo Politano nelle pagine di calciomercato sul Milan di Stefano Pioli . I rossoneri, infatti, hanno aperto la caccia ad un giocatore di livello nel ruolo di esterno destro d'attacco del 4-2-3-1 . Tra i vari giocatori sondati, in questi giorni, è saltato fuori anche il nome di Politano.

Sotto la gestione di Gattuso, stagione 2020-2021, Politano aveva disputato una grande stagione in azzurro. Un'annata corredata da 12 gol e 5 assist in 50 partite tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana. Uno di questi gol proprio a 'San Siro', in occasione di Milan-Napoli 0-1.