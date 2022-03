Calciomercato Milan – Pobega torna: stavolta per restare. Il motivo

L'ottima stagione disputata da Tommaso Pobega gli varrà, nella prossima sessione di calciomercato, il ritorno al Milan. Il punto

Uno dei tanti giocatori in prestito che faranno rientro al Milan nel prossimo calciomercato estivo è senza dubbio Tommaso Pobega . Il giovane centrocampista è stato valorizzato quest'anno dal tecnico Ivan Juric in maglia Torino e, dopo l'esperienza con lo Spezia della scorsa stagione, il classe 1999 è ora pronto a fare il definitivo salto di qualità.

Come riporta calciomercato.com, il ritorno di Pobega al Milan non sarebbe utile soltanto da un punto di vista numerico, ma anche burocratico. Il ragazzo, infatti, è italiano ed è cresciuto nel settore giovanile rossonero, il che sarebbe utilissimo anche per un discorso legato alle liste. Le Top News di oggi sul Milan: ritorno di fiamma per il vice Theo, la Nazionale contatta Stefano Pioli