Milan, Pobega convince a Torino. I granata tentano il colpo: le ultime

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Torino, sta giocando molto, e bene, alla corte di Ivan Juric sotto la Mole

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha parlato di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Torino, poiché il ragazzo, classe 1999, si sta ritagliando uno spazio davvero importante, in maglia granata, agli ordini del tecnico Ivan Juric.

Sta trovando continuità (quello che in rossonero, difficilmente, avrebbe avuto) e, oltretutto, Juric sta impostando Pobega come centrocampista centrale puro. Buon per il Milan, che, nella prossima stagione, rivedrà tornare alla base un ragazzo tatticamente più completo e pronto per giocare ad alti livelli.

Già durante il ritiro estivo, con Stefano Pioli, Pobega si era fatto apprezzare per abnegazione, impegno e volontà di provare questa nuova posizione in campo (nelle giovanili ha sempre giocato da mezzala). Il giocatore, ex anche di Pordenone e Spezia, necessitava, però, di un periodo di strutturazione ed adattamento al ruolo più lungo. Lontano, quindi, dalle esigenze milaniste del momento.

La piazza della Torino granata, sotto questo aspetto, si sta rivelando importante per lui. I risultati in campo stanno ripagando tanto Juric quanto Pobega. A gennaio, ha rivelato il quotidiano piemontese, i dirigenti del Toro vorrebbero provare a far cambiare idea al Milan per trasformare il prestito secco di Pobega in qualcosa di più. Ma si troveranno davanti un muro invalicabile.