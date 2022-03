Calciomercato Milan – Pobega resterà in rossonero nella prossima stagione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pobega sta giocando un'ottima stagione al Torino, ma dovrebbe rientrare a Milanello

Uno dei giocatori in prestito che faranno rientro al Milan nel prossimo calciomercato estivo è senza dubbio Tommaso Pobega. Come viene riportato da Tuttosport, il centrocampista sta disputando un'ottima stagione al Torino, continuando con la crescita che si era già vista nell'annata precedente con lo Spezia. I granata proveranno a tenerlo, ma il club rossonero sembra deciso a tenere "Harry Potter" nella prossima stagione. La società crede molto in Pobega, tanto è vero che ha deciso di cederlo solo in prestito secco. Tommaso sembra pronto al grande salto. Milan, arriva un top player sulla trequarti? Le ultime di mercato >>>