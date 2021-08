Calciomercato Milan – Pobega, possibile cessione in prestito: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega può partire (ma in prestito) nel caso in cui arrivasse un altro centrocampista

Il Milan non ha ancora preso una decisione su che futuro avrà Tommaso Pobega in questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Inizialmente, per il classe 1999, si era fatta sotto l'Atalanta. La 'Dea', però, non aveva soddisfatto la richiesta economica del Milan (15 milioni di euro) per il suo giovane centrocampista.