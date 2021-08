Calciomercato Milan – Pobega parte in prestito: Cagliari favorito

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega resterà sotto controllo dei rossoneri anche nel caso in cui andasse via per ora

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe privarsi di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999, cresciuto nel settore giovanile, è rientrato in rossonero dopo il proficuo prestito allo Spezia. Il calciatore, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, sembrava essersi guadagnato la conferma dopo le prestazioni offerte nelle amichevoli precampionato. Ma l'arrivo imminente di Yacine Adli, di fatto, gli andrebbe a togliere spazio e, pertanto, per lui si profila una nuova partenza.

A differenza, però, di quanto il Milan ha intenzione di fare con Andrea Conti e Samu Castillejo, Pobega non partirebbe a titolo definitivo. I rossoneri vogliono infatti contare su di lui per il futuro e si sta studiando una soluzione che garantisca al club di Via Aldo Rossi di mantenere il controllo del cartellino di Pobega anche al termine della stagione 2021-2022. La società che, al momento, offre al Milan le maggiori garanzie in questo calciomercato, sia sotto il profilo dell'utilizzo di Pobega sia per la capacità dell'allenatore, sembra essere il Cagliari.

Notizia, questa, corroborata anche dal 'Corriere dello Sport', che ha parlato della possibilità che Pobega si trasferisca in prestito secco alla squadra isolana per ovviare al nuovo, grave infortunio di Marko Rog. A Cagliari il giovane rossonero andrebbe a giocare agli ordini di un bravo tecnico come Leonardo Semplici e si inserirebbe in un centrocampo di ottime qualità, in grado di esaltarne le doti. Ad ogni modo Pobega piace anche a Sampdoria ed Udinese.