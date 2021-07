Calciomercato Milan – Pobega in uscita: ipotesi prestito per lui

Quale sarà il futuro di Tommaso Pobega? Il Milan potrebbe aprire al prestito in questa sessione di calciomercato, ma i tifosi sono contrari

Il Milan valuta il futuro di Tommaso Pobega in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista sta dando tutto sé stesso nel pre-stagione per provare a rimanere in rossonero e giocarsi le sue chance. Ma il suo futuro è ancora un rebus. I rossoneri non vogliono cedere a titolo definitivo il giocatore per evitare di ripetere gli errori fatti in passato con Manuel Locatelli e Matteo Pessina. Ecco allora che prende quota l'ipotesi prestito, come accaduto durante l'ultima stagione: con la maglia dello Spezia, Pobega ha collezionato 21 presenze e 6 gol.