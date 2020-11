Calciomercato Milan – Pobega, il suo futuro è già scritto / News

Calciomercato Milan: il futuro di Pobega è scritto

MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito allo Spezia. Grande inizio di stagione per l’ex Pordenone, che ha già segnato ben 4 gol in 7 presenze stagionali, di cui 2 in campionato, contro Juventus e Benevento, e la doppietta realizzata con la maglia della Nazionale Italiana Under 21 in Islanda.

In estate Pobega ha firmato un contratto di cinque anni con il Milan. Il centrocampista per tutta l’estate si è allenato con la squadra di Pioli, ma la società, in accordo con il giocatore, ha deciso di accettare l’offerta dello Spezia, rifiutando le proposte di Verona e Genoa. Il futuro? C’è ancora tutta una stagione da giocare, ma la sensazione è che alla fine il classe 1999 tornerà alla base nella prossima stagione.

Lo Spezia potrà riscattare il giocatore, attualmente in prestito dal Milan, ma il club rossonero ha la possibilità del controriscatto. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro il passaggio di Pobega in Liguria sta avendo gli effetti sperati. Il tecnico Vincenzo Italiano si sta dimostrando un allenatore in gamba anche in Serie A, e con lui “Harry Potter” sta crescendo in maniera esponenziale.

Da sottolineare a tal proposito le parole di Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, che ha parlato così di Pobega ai microfoni di Sky Sport. “Pobega è in un momento magico e di questo siamo felici. Siamo molto contenti, ma lo saremmo stati di più se il Milan ci avesse concesso un diritto di riscatto libero senza il controriscatto. Ma il Milan e il suo ds Massara sanno bene che è un giocatore di prospettiva e per questo non hanno voluto mollarlo definitivamente”. Intanto dalla Spagna danno per chiusa la trattativa per Szoboszlai. VAI ALLA NOTIZIA>>>