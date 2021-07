Calciomercato Milan – Pobega e Hauge in uscita: la situazione

Tommaso Pobega e Jens Petter Hauge potrebbero essere due dei sacrificati dal Milan in questa sessione di calciomercato: le ultime

Il calciomercato in entrata del Milan passerà anche dalle cessioni: Tommaso Pobega e Jens Petter Hauge potrebbero essere due dei sacrificati. Anche se il centrocampista di rientro dal prestito allo Spezia potrebbe far comodo ai rossoneri, l'idea della dirigenza è quella di monetizzare con un calciatore ancora molto giovane.

Il classe 1999, stando a quanto riporta l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', è finito nel mirino dell' Atalanta . La Dea è sempre attenta ai giovani talenti e vorrebbe aggiungere al reparto mediano Pobega . Trattativa tra i due club che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Si valutano anche eventuali scambi, ad esempio con Josip Ilicic , che piace al Milan. Il club di via Aldo Rossi, in questo caso, sarebbe disposto ad aprire a varie possibilità. Una delle idee è quella di inserire un contro-riscatto per non perdere totalmente il controllo sul calciatore.

Ma non solo Pobega in uscita, come dicevamo. Anche Hauge potrebbe lasciare definitivamente i rossoneri. Il norvegese ha vissuto una stagione di alti e bassi, la prima con il Diavolo. Dopo l'exploit con la maglia del Bodo Glimt in Europa League non è riuscito a ripetersi ad alti livelli, pur mostrando lampi di classe.