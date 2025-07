Calciomercato: Tommaso Pobega è pronto a lasciare il Milan e tornare al Bologna. Il centrocampista ha detto di no a varie opzioni

Calciomercato Milan, Pobega torna al Bologna. Ha detto di no al Leeds. Cifra e formula

Tommaso Pobega è pronto a lasciare il Milan e tornare al Bologna, dove ha trascorso la sua ultima stagione in prestito. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il centrocampista avrebbe detto no a una proposta dalla Premier League, ovvero il Leeds, e anche ad altre squadre di Serie A (fra cui Cagliari e Sassuolo) per tornare al Bologna.