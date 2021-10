Calciomercato Milan – Pobega destinato a tornare in estate | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Matteo Pobega tornerà al Milan al termine della stagione dopo il prestito al Torino

Un ottimo inizio di stagione con il Torino per Tommaso Pobega, centrocampista in prestito dal Milan. Le sue prestazioni hanno già convinto la società granata a voler puntare su di lui in futuro e fare un tentativo per acquistarlo a titolo definitivo. Sarebbe questa l'intenzione del presidente Cairo, ma secondo quanto riporta 'Tuttosport' il centrocampista triestino è destinato a tornare a Milanello e giocarsi le sue possibilità con la maglia rossonera. Intanto ecco le top news di oggi. Ecco il super bomber per il Milan.