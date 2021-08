Calciomercato Milan – Pobega andrà via solo in prestito secco | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Tommaso Pobega andrà via solo in prestito secco: ecco dove giocherà il centrocampista

Nonostante un ottimo pre campionato, Tommaso Pobega andrà via dal Milan. Secondo quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', il centrocampista classe 1999 potrebbe trasferirsi al Cagliari ma solo in prestito secco. Questo perché la dirigenza di via Aldo Rossi non vuole perdere di vista l'ex Spezia, considerato un calciatore del Milan del futuro. C'è già un'intesa di massima tra i rossoneri e il d.s. rossoblù Capozucca, e la sensazione è che una volta chiusa la trattativa per Adli Pobega potrà prendere un volo per la Sardegna. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Adli, Florenzi e non solo