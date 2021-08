Calciomercato Milan – Pobega andrà al Torino: i dettagli dell’affare

Tommaso Pobega lascerà il Milan in questo calciomercato estivo: la stagione 2021-2022 la trascorrerà con la maglia del Torino. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, si priverà, seppur a titolo temporaneo, di Tommaso Pobega. Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Salvo clamorosi ripensamenti, infatti, nella giornata odierna sarà annunciato il passaggio di Pobega in granata.

Il centrocampista, classe 1999, è reduce da due stagioni in prestito, prima in Serie B al Pordenone e poi in Serie A allo Spezia: esperienze positive, nelle quali si è messo in luce. Pobega, ha spiegato il quotidiano torinese, è un centrale di metà campo che può giocare anche da mezzala.

Ha grande forza fisica, spiccata determinazione e personalità, sa farsi valere in interdizione; inoltre, è un buon tiratore dalla lunga distanza, è preciso e concentrato in impostazione e abile negli inserimenti offensivi. Un elemento che al Torino manca. Pobega si trasferirà dal Milan alla corte di Ivan Juric, in questo calciomercato, con la formula del prestito secco e gratuito.

Il Milan crede in lui e per questo gli pagherà l'ingaggio. L'obiettivo rossonero è quello di riportarlo a casa tra un anno, quando avrà completato il suo percorso di maturazione sotto la Mole Antonelliana.