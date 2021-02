Calciomercato Milan – Pobega allo Spezia: la formula dell’operazione

Calciomercato Milan, Pobega: la formula

In occasione di Spezia-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45, Tommaso Pobega incontrerà il suo passato. Il classe 1999 la scorsa estate è passato allo Spezia proprio dal Diavolo, che ha deciso di cederlo in provincia per concedergli minutaggio utile ad accrescere la sua esperienza. E in effetti, la scelta sembra essere molto azzeccata visti i suoi numeri: 14 presenze con 3 gol e 2 assist all’attivo. Ma qual è la formula dell’operazione che ha utilizzato il Milan? Questo il comunicato ufficiale:

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega allo Spezia Calcio”.

Una nota che lascia spazio a pochi dubbi: lo Spezia ha il diritto ad acquistare il giocatore, con il Milan che però non ha perso il controllo su di lui, lasciandosi aperta l’opportunità di un controriscatto. Nessun caso simile a Manuel Locatelli dunque, i rossoneri continuano a monitorare la situazione.

