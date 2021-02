Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Ziyech, duello con la Juventus per giugno

Mercato Milan, interesse per Ziyech

L’ultima sessione di mercato del Milan ha regalato a Stefano Pioli una squadra di tutto rispetto. L’obiettivo stagionale, modificato a stagione in corso visti i risultati, ha spinto la dirigenza a fare gli straordinari. La rosa mostrava diverse lacune dal punto di vista della lunghezza e non permetteva al mister rossonero di avere molta scelta per i tanti match da affrontare. Per questo motivo un acquisto per reparto: in difesa è arrivato Fikayo Tomori, a centrocampo Soualiho Meite e in attacco Mario Mandzukic.

Tre colpi molto significativi considerando anche l’immobilismo delle dirette concorrenti. Al Milan adesso c’è un ‘gioco delle coppie’ che non si vedeva da diverso tempo. Tante alternative per l’allenatore rossonero che, in occasione dell’Europa League, potrebbe cambiare più di un elemento senza però intaccare di troppo la qualità della formazione. Un aspetto decisivo per andare avanti con fiducia e determinazione. E’ chiaro, però, che la squadra perfetta non esiste. Andando ad indagare sulla bontà della rosa del Diavolo si può forse notare un ruolo che forse avrebbe bisogno di un restyling. In questo senso, negli ultimi mesi, si parla spesso di Florian Thauvin come esterno destro d’attacco. In questa posizione, infatti, i rossoneri possono contare sulla presenza di Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo.

I due giocatori, pur essendosi comportati egregiamente negli ultimi mesi, non rappresentano forse a pieno la voglia della dirigenza di ritornare al top in breve tempo. Per questo motivo, attenzione all’indiscrezione bomba che arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riferisce il ‘Sun’, Milan e Juventus sarebbero molto interessate ad Hakim Ziyech, forte esterno del Chelsea. Il marocchino potrebbe partire in estate perché non è un profilo molto gradito al neo allenatore ‘Blues’ Thomas Tuchel. Occhio dunque ad un possibile duello tutto italiano per un giocatore dal sicuro talento e che, con i suoi 27 anni, è nel pieno della sua maturità calcistica.

