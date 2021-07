Calciomercato Milan – Pjanic via dal Barcellona: rossoneri interessati

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Miralem Pjanic andrà via dalla Catalogna dopo appena una stagione. Occasione 'low cost'?

Il Milan , che in questo calciomercato sta cercando un centrocampista, avrebbe chiesto informazioni su Miralem Pjanic . Il centrocampista bosniaco, classe 1990 , lascerà infatti il Barcellona dopo appena una stagione, molto negativa, trascorsa in Catalogna. Ed il Diavolo, al pari di Inter , Juventus e Tottenham , si sarebbe affacciato alla porta del Barça.

Lo ha evidenziato 'TuttoMercatoWeb', secondo cui, tra l'altro, in base a quanto riferiscono alcune fonti vicine al giocatore, questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la separazione tra Pjanic ed i blaugrana. Fuori dal progetto tecnico di Ronald Koeman, e in campo appena per 1.295' nell'ultima stagione, Pjanic vorrebbe tornare in Italia.