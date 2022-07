Calciomercato Milan – Pjanic in rossonero? Per ora nessuna conferma

Miralem Pjanic obiettivo di calciomercato del Milan? In Spagna ne sono convinti. Ma dal Barcellona non sembrano giungere conferme sulla pista

Secondo quanto riferito, in Spagna , da 'fichajes.net', Miralem Pjanic sarebbe un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo.

Il centrocampista bosniaco, classe 1990, è rientrato quest'anno al Barcellona, club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2024, dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito in Turchia nella fila del Beşiktaş. Ma non sembra rientrare nel progetto tecnico di Xavi in blaugrana.