Calciomercato Milan – Senza De Ketelaere si riapre la pista Zaniolo?

Nicolò Zaniolo potrebbe tornare obiettivo di calciomercato del Milan nel caso in cui sfumasse l'acquisto di Charles De Ketelaere dal Bruges

Daniele Triolo

Il Milan è alla ricerca di almeno un trequartista in questo calciomercato estivo e, come noto, Charles De Ketelaere del Bruges è l'obiettivo principale del Diavolo. Al punto tale che Paolo Maldini e Frederic Massara, oggi, si sono recati in Belgio per sbloccare l'operazione personalmente con il club nerazzurro.

Calciomercato Milan: ancora una chance per Zaniolo?

C'è ancora distanza, però, tra l'offerta rossonera (poco più di 30 milioni di euro) e la richiesta del Bruges (almeno 35 milioni di euro) per il trasferimento del giocatore a Milano. Esiste anche l'eventualità, dunque, che l'operazione possa naufragare. Così fosse, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, per il Milan potrebbe riaprirsi la pista che porta a Nicolò Zaniolo.

Il futuro dell'attaccante della Roma, classe 1999, appare sempre in bilico con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e dialoghi freddi per il rinnovo. Su Zaniolo, ad ogni modo, c'è sempre forte e concreto l'interesse della Juventus.