Conferme importanti sull'accordo del Milan per Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Qualche ora fa, infatti, Fabrizio Romano ha pubblicato un post sul proprio account 'X', in cui ha spiegato la situazione: "L'accordo con Conrad Harder entra nella fase cruciale dopo i colloqui segnalati nei giorni scorsi. Il Milan si avvicina all'accordo da € 24 milioni più € 3 milioni con lo Sporting, le trattative sono in fase avanzata. Harder e lo Sporting hanno ricevuto un'offerta formale anche dal Rennes, con trattative dirette in corso da quando hanno venduto Kalimuendo".