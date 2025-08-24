"Milan, domani entrerà nel vivo la trattativa con lo Sporting Lisbona per Harder. Già in chiusura, invece, l'accordo col giocatore".
Conferme importanti sull'accordo del Milan per Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Qualche ora fa, infatti, Fabrizio Romano ha pubblicato un post sul proprio account 'X', in cui ha spiegato la situazione: "L'accordo con Conrad Harder entra nella fase cruciale dopo i colloqui segnalati nei giorni scorsi. Il Milan si avvicina all'accordo da € 24 milioni più € 3 milioni con lo Sporting, le trattative sono in fase avanzata. Harder e lo Sporting hanno ricevuto un'offerta formale anche dal Rennes, con trattative dirette in corso da quando hanno venduto Kalimuendo".
Le ultime informazioni in merito le ha fornite Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport', tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'. Secondo quanto riferito, infatti, nella giornata di domani, lunedì 25 agosto, entrerà nel vivo la trattativa con lo Sporting Lisbona per l'attaccante danese che a suo dire non sarebbe ancora stata raggiunta in toto. Con il ragazzo, invece, c'è già l'intesa. Da capire, dunque, solo le cifre reali, anche perché le indiscrezioni sono state confusionarie.
