Calciomercato Milan – Pioli vuole Chiesa: l’attaccante ci sta pensando

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, Stefano Pioli avrebbe richiesto esplicitamente Federico Chiesa della Fiorentina. Il quotidiano spiega questa mattina che il giocatore, che non è interessato a trasferirsi all’estero, ci sta pensando seriamente. Più complicato sarà invece convincere il club di Rocco Commisso a cederlo in quanto il club viola non intende fare sconti.

Il ragazzo è di fatto in vendita, ma alle condizioni della Fiorentina. In scadenza nel 2022, Chiesa è valutato circa 70 milioni e resta da capire se per abbassare la richiesta economica il Milan può inserire o meno un giocatore come Lucas Paquetà che piace molto ai toscani. Il brasiliano è valutato circa 30 milioni dal momento che pesa a bilancio dei rossoneri ancora 26 milioni.

