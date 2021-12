Calciomercato Milan – Pioli, serve fantasia: Adli arriva già a gennaio?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli, rossonero in prestito al Bordeaux, potrebbe sbarcare in Italia sei mesi prima

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come Yacine Adli possa arrivare subito in rossonero. Il centrocampista francese, classe 2000, è stato prelevato dal Bordeaux la scorsa estate. Il giocatore, però, è stato 'parcheggiato' ai 'Girondins' per un'ulteriore stagione.

Per la 'rosea' oggi in edicola, però, questo è un patto siglato in un momento diverso. Ovvero quando nessuno, a 'Casa Milan', si aspettava l'ecatombe di infortunati che ha colpito la formazione di Stefano Pioli. Adesso il Milan si trova in difficoltà e, dunque, potrebbe tentare di convincere il Bordeaux a rivedere l'accordo iniziale.

Qualora il club di Gerard Lopez concedesse il trasferimento anticipato di Adli al Milan nel calciomercato di gennaio 2022, il Diavolo, grazie alla duttilità ed alla versatilità del centrocampista cresciuto nelle giovanili del PSG, potrebbe risolvere più di un problema in mezzo al campo. E lottare ancora con più convinzione per la vittoria in Serie A.

Già, perché, oltre alle difficoltà recentemente incontrate per creare gioco, da gennaio in avanti il Milan potrebbe accusare altri, oggettivi problemi a centrocampo. Questi causati dalla partenza di Franck Kessié ed Ismaël Bennacer per prendere parte alla Coppa d'Africa rispettivamente con le Nazionali di Costa d'Avorio ed Algeria.

Il torneo africano è in forse, per problemi di organizzazione causa CoVid, ma in ogni caso il Milan si trova a dover fronteggiare una situazione non propriamente positiva tra centrocampo e trequarti, dove ha smesso di brillare la stella di Brahim Díaz. Ecco perché l'arrivo anticipato di Adli potrebbe essere particolarmente importante per le strategie di Pioli. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>