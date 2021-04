Calciomercato Milan – Pioli: “Rinnovo? I contatti sono quotidiani” | News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa del suo contratto con il Milan, in scadenza nel 2022

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. Negli ultimi tempi si parla molto dei rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, ma anche l'allenatore ha un contratto in scadenza nel 2022. Considerando il grande lavoro che sta facendo Pioli sulla panchina rossonera, non è escluso che a breve possa esserci un nuovo proluganemtno. Ecco cosa ha detto il tecnico in conferenza: "Rinnovo? Ho contatti quotidiani con la dirigenza, ma ora pensiamo a domani. Al futuro penseremo più avanti". Il Milan pensa anche al calciomercato: ecco il sostituto di Meite.