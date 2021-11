Calciomercato Milan – Pioli, altri due anni in rossonero: presto firma

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Stefano Pioli, tecnico rossonero, è pronto a siglare un nuovo contratto fino al 30 giugno 2024

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del prossimo colpo di calciomercato del Milan: il rinnovo di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2022, prolungherà infatti ufficialmente entro un paio di settimane il suo 'patto con il Diavolo'.

Pioli, secondo il quotidiano romano, è pronto a raddoppiare: i suoi due anni al Milan, festeggiati lo scorso mese di ottobre, diventeranno almeno quattro. Logica conseguenza di un bel cammino con i rossoneri, con vista sullo Scudetto dopo un terzo dell'attuale stagione in Serie A.

Per il 'CorSport', Pioli firmerà un nuovo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024, con opzione per un'altra stagione (scadenza 30 giugno 2025). Il suo ingaggio, attualmente di 2 milioni di euro netti a stagione, raggiungerà i 3,5 milioni di euro, all'anno, bonus compresi. Un bel riconoscimento per il lavoro svolto e per quanto ancora potrà dare alla causa rossonera.

Siamo agli ultimi dettagli di calciomercato per il rinnovo di Pioli con il Milan. Con il ritorno dell'amministratore delegato Ivan Gazidis dagli Stati Uniti d'America, verrà messo tutto nero su bianco. In favore della conferma a lungo termine dell'allenatore emiliano parlano i numeri. Media-punti di 1,97 a partita, qualcosa che neanche a Nereo Rocco, Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti era riuscita.

In totale, fanno 60 vittorie in 104 partite sulla panchina del Milan. Pioli sogna di poter coronare il tutto con un trofeo. In fin dei conti, la bacheca rossonera attende lo Scudetto da undici stagioni. Questa, finora, è la differenza tra Pioli e gli illustri predecessori di cui sopra. Riuscirci con un Milan in cui sta facendo rendere al massimo i giovani, seguendo le linee guida societarie, sarebbe un bel capolavoro.

Fiorentina, Atlético Madrid, Sassuolo. Questo l'importante trittico di partite che attende il Diavolo. Quindi, dovrebbe essere annunciato ufficialmente il rinnovo di Pioli. Con piena soddisfazione da parte del club rossonero e di tutti i calciatori in rosa, che riconoscono la leadership del tecnico e che ne apprezzano in pieno le qualità, lavorative ed umane.