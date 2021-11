Calciomercato Milan – Pioli, accordo a un passo per il rinnovo: le cifre

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Stefano Pioli è a un passo dal rinnovare il suo contratto con il club rossonero fino al 2024

Possibile infatti un rinnovo fino al 2024 con un ingaggio tra i 3,5 e i 4 milioni di euro , ma non è escluso un triennale. La distanza tra la domanda e l'offerta, al netto dei bonus è 1 milione di euro. Al di là comunque delle cifre, la cosa importante è la volontà comune di andare avanti insieme. Pioli vuole restare in rossonero, così come il Milan è molto soddisfatto del lavoro fatto l'allenatore.

Come dicevamo prima, i meriti tecnici di Pioli sono sotto gli occhi di tutti, ma non sono da mettere in secondo piano il suo garbo, la sua educazione e la sua tranquillità nel lavorare sottopressione, così come ha dimostrato durante la vicenda Rangnick. Insomma, si aspetta il ritorno di Ivan Gazidis da New York per mettere tutto nero su bianco: la volontà è quella di chiudere entro Natale. Intanto il Milan sul calciomercato sfida la Juventus per un centrocampista.