Calciomercato Milan – Ecco il piano dei rossoneri per De Ketelaere

Il Milan, qualche giorno fa, ha offerto 20 milioni di euro più bonus per prendere De Ketelaere: proposta ritenuta insufficiente dal Bruges , club con cui il biondo trequartista è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 . Ecco, dunque, secondo il 'CorSera', che Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero pronta un'offerta per far capitolare le resistenze della società nerazzurra.

Si parla di una nuova proposta del Milan per De Ketelaere, in arrivo tra oggi e domani , di 30 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbe o una serie di bonus o una percentuale sull'eventuale, futura rivendita del cartellino del calciatore. Da 'Casa Milan', ha evidenziato il quotidiano generalista, filtra un cauto ottimismo sul felice esito dei negoziati per il giovane talento del Bruges.

Il giocatore, dal canto suo, sa benissimo come, in rossonero, avrebbe a disposizione una vetrina fondamentale come la Champions League (motivo per cui non vuole andare al Leeds) e, inoltre, come il Milan per lui sia una soluzione ideale sotto tutti gli aspetti. De Ketelaere approderebbe in una squadra giovane, che pratica un calcio e veloce e offensivo, 'europeo' per la Serie A.