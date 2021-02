Calciomercato Milan – Piace Viña, ma quanto costa! Il punto | News

Calciomercato Milan: la richiesta per Viña

Il calciomercato invernale del Milan si è chiuso con l’acquisto di Miloš Kerkez, classe 2003, dall’ETO F.C. Györ. Il giovane ungherese di origine serba, classe 2003, è stato inizialmente aggregato al Milan Primavera. Ma non si esclude che, qualora facesse vedere le sue qualità, possa anche salire in Prima Squadra.

Il Milan, ad ogni modo, resta in cerca di un terzino sinistro che possa fare la riserva di Theo Hernández ma che, allo stesso tempo, sia bravo a tal punto da non far rimpiangere il francese nel caso di un’assenza. Le attenzioni del club rossonero, come noto, si sono rivolte a Matías Viña, classe 1997, laterale uruguaiano di proprietà dei brasiliani del Palmeiras, fresco vincitore della Copa Libertadores con i biancoverdi di San Paolo.

I rossoneri seguono Viña già da qualche stagione, da quando giocava in patria con il Nacional. Se, all'epoca, il ragazzo poteva essere acquistato per 5-6 milioni di euro, adesso la situazione è decisamente cambiata. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', infatti, per cedere Viña nel prossimo calciomercato estivo il Palmeiras chiederebbe al Milan ben 18 milioni di euro.