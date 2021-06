Calciomercato Milan – Piace Renato Sanches, le ultime

Il Milan sta valutando anche Renato Sanches come rinforzo centrocampo dal calciomercato. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Si continuano a cercare rinforzi a centrocampo dal calciomercato e il Milan sta seriamente pensando a Renato Sanches, portoghese classe 1997 del LOSC. I rossoneri lo stanno prendendo in considerazione come centrocampista, ma il costo è molto alto. I francesi lo hanno acquistato due anni fa per 25 milioni e non hanno intenzione di cederlo a meno di 30 milioni. I rossoneri considerano la cifra troppo alta, ma possono provare a inserire Hauge come contropartita. Il norvegese classe 1999 è valutato circa 9,5 milioni. Ciò significa che la parte cash si abbasserebbe a 20,5 milioni. Già più fattibile. Ciò che è certo è che il Milan vuole rinforzarsi molto. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan