Calciomercato Milan – Piace Paulinho: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – Al Milan, nelle ultime ore, è stato proposto Paulinho, classe 2000, esterno offensivo brasiliano di proprietà del Bayer Leverkusen.

Il calciatore, nativo di Rio de Janeiro, è cresciuto nel Vasco da Gama e si è trasferito in Germania nell’estate 2018 per 18,5 milioni di euro. Un investimento cospicuo, quello delle ‘Aspirine‘ di Leverkusen.

Nelle sue prime due stagioni al Bayer Leverkusen, però, Paulinho non ha trovato moltissimo spazio da titolare: 21 presenze con una rete tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania nel 2018-2019; solo 13, finora, in quella tuttora in corso, con 3 gol.

Sotto contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2023, Paulinho può essere acquistato per 15 milioni di euro.