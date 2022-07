Calciomercato Milan – Difesa, piace N’Dicka: il contratto scadrà presto

Evan N'Dicka è uno degli obiettivi del Milan per rinforzare la propria retroguardia. È un classe 1999 mancino che gioca anche a sinistra

In questo calciomercato estivo il Milan prenderà un nuovo difensore centrale: il nome di Evan N'Dicka, classe 1999, francese di proprietà dell'Eintracht Francoforte è uno degli obiettivi del club di Via Aldo Rossi secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.