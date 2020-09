Calciomercato Milan – Piace Mykolenko: prima la cessione di Laxalt

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra il Milan e gli intermediari Parisi e Antonelli per Vitalij Mykolenko, classe 1999 della Dinamo Kiev. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il club ucraino chiede tra i 10 e 15 milioni di euro per il suo giocatore. Valutazione che non renderebbe particolarmente costosa l’operazione. C’è però da risolvere la questione Diego Laxalt: senza la cessione dell’uruguaiano è improbabile l’arrivo del giovane terzino ucraino.

