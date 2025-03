Calciomercato Milan, piace molto Angel Gomes: ma l’algoritmo dice che …

Il Milan starebbe già lavorando in vista della prossima sessione di calciomercato e avrebbe messo gli occhi su Angel Gomes. Il club rossonero, come noto, avrebbe bisogno di fare un upgrade a centrocampo. Nel corso della finestra invernale è arrivato Warren Bondo, che ha preso il posto a livello numerico di Ismael Bennacer, ma al Diavolo serve un mediano con caratteristiche magari leggermente diverse, per permettere a Tijjani Reijnders e Yunus Musah di essere sempre impiegati in altri ruoli. A questo proposito Geoffrey Moncada starebbe guardando in casa Lille, con un focus particolare sull'inglese di origini portoghesi.