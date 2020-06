Calciomercato Milan – Piace Max dell’Augsburg: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un interesse del Milan per Philipp Max, classe 1993, terzino sinistro (ma anche esterno alto a centrocampo) di proprietà dell’Augsburg.

Max, sotto contratto con il club svevo fino al 30 giugno 2022, gode del pieno gradimento di Ralf Rangnick, prossimo allenatore del Milan e può arrivare in rossonero per far rifiatare di tanto in tanto Theo Hernández.

Il giocatore tedesco, infatti, che in carriera ha indossato anche le maglie di Karlsruhe e Schalke 04, può essere acquistato per circa 15 milioni di euro. Il Milan finanzierebbe, in parte, l’operazione con le cessioni di Diego Laxalt e Ricardo Rodríguez.

Max si è imposto all’attenzione del grande pubblico in questa stagione, visto che, con l’Augsburg, nonostante la stagione difficile della squadra, ha segnato ben 8 gol e fornito 5 assist in 28 gare disputate in Bundesliga. POSSIBILE COLPO A ZERO PER LA DIFESA DEL MILAN: QUI I DETTAGLI >>>