Calciomercato Milan – Piace Kolo Muani: i numeri dell’ultima annata

Le ultime sul calciomercato del Milan: Il Diavolo è interessato a Kolo Muani. Scopriamo i suoi numeri nell'ultima stagione al Nantes

Il Milan , secondo la Gazzetta dello Sport, è interessato a Randal Kolo Muani . Visti i problemi per arrivare a Kaio Jorge , infatti, il club rossonero avrebbe deciso di puntare sul Classe 1998 , che potrebbe crescere nel migliore dei modi sotto l'ala di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Muani è un attaccante centrale, ma può sfruttare la sua velocità anche come ala destra.

Ma come è stata la stagione 2020-21 al Nantes? A giudicare i numeri non proprio brillantissima. In Ligue 1 Kolo Muani ha totalizzato 37 presenze e siglato 9 gol e 8 assist. In Coppa Di Francia, invece, 1 presenza e 0 gol. In totale nella scorsa stagione è sceso in campo 41 volte, segnando 10 gol, totalizzando 9 assist e collezionando 4cartellini gialli. Uno score da migliorare, anche se ricordiamo che stiamo parlando di un giocatore di soli 22 anni, che ha enormi margini di miglioramento. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.