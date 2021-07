Calciomercato Milan – Attacco, c’è Kolo Muani dopo Ibra e Giroud

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Randal Kolo Muani è nel mirino dei rossoneri. Sarà lui la terza punta dietro i due veterani?

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, è piombato su Randal Kolo Muani. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Con Kaio Jorge ormai bloccato dalla Juventus, il Diavolo ha virato su altri obiettivi, pur non cambiando il piano approntato qualche settimana fa. Ovvero, quello di acquistare un giovane attaccante che possa crescere alle spalle di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud.

Secondo la 'rosea', il nome di Kolo Muani potrebbe essere quello giusto. Classe 1998, francese di origini congolesi, Kolo Muani ha appena concluso la sua esperienza alle Olimpiadi con la Francia del C.T. Sylvain Ripoll, giocando, tra l'altro, insieme al milanista Pierre Kalulu. Il giocatore, a 'Casa Milan', piace perché ha fisicità ed istinto da centravanti, ma, all'occorrenza, può anche agire da esterno destro d'attacco.

Di proprietà del Nantes, si era già fatto notare quando era molto più giovane, ma non era riuscito a sfondare. Il prestito al Boulogne gli ha fatto bene. Quando è tornato in forza ai canarini, la scorsa estate, è rientrato maturato nel carattere e fisicamente più strutturato. L'esplosione è arrivata nell'ultima stagione. Kolo Muani, obiettivo di calciomercato del Milan, ha infatti siglato 10 gol (9 in Ligue 1, uno nello spareggio salvezza contro il Tolosa) e fornito 8 assist.

Nonostante fosse partito riserva, ha conquistato un posto da titolare e non l'ha mollato più, imponendosi come una delle rivelazioni del massimo campionato transalpino. La sua valutazione è dunque raddoppiata, passando da 5 a 10 milioni di euro. Il Milan, però, potrebbe prenderlo a basso costo, approfittando del fatto che il suo contratto con il Nantes scadrà il 30 giugno 2022. Su di lui c'è anche il Southampton in Premier League.

E la schiera di corteggiatori per Kolo Muani, ne siamo certi, è destinata ad aumentare. Cosa farà il Milan? Presenterà un'offerta per lui il prima possibile o pazienterà, nel caso, gli ultimi giorni di mercato?