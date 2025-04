Calciomercato Milan, piace il super talento del Genoa: è figlio di un ex Inter

Il Milan avrebbe messo gli occhi su un super talento del Genoa in vista della prossima stagione: si tratta del figlio di un ex Inter

In vista della prossima stagione il Milan avrebbe messo gli occhi su un super talento del Genoa. Come noto, infatti, i rossoneri sono sempre molto attenti al proprio Settore Giovanile. La crescita di tanti ragazzi nel Milan Futuro, al di là dei risultati conseguiti sul campo, ne sono un esempio. Così come i traguardi raggiunti dalla Primavera fanno capire quanto il Diavolo tenga a questo aspetto. Per questo motivo non sorprende che sulla lista dei nomi per la prossima annata vi sia un classe 2007.