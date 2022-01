Calciomercato Milan – Piace Casale, ma non si parteciperà ad aste

Nicolò Casale è un obiettivo di calciomercato del Milan. Il difensore dell'Hellas Verona, però, piace anche alla Lazio. Facciamo il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato, parlando del calciomercato invernale del Milan, come il club di Via Aldo Rossi stia cercando un difensore che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær, che starà fuori fino al termine della stagione.

L'infortunio di Fikayo Tomori, out per un mese per l'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro, verrà infatti 'tamponata' dalla permanenza di Matteo Gabbia a Milanello. Si tratterà, quindi, di rimpiazzare soltanto il danese. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, lo faranno senza fretta.

Possibile, dunque, un colpo 'last minute' nell'ultima settimana di calciomercato. Il Milan, tra gli altri, vaglia anche la candidatura di Nicolò Casale, classe 1998, centrale dell'Hellas Verona che piace per il rendimento che sta avendo quest'anno in Serie A alla corte di Igor Tudor.

Casale piace anche alla Lazio, che sarebbe disposta a prenderlo subito a titolo definitivo. Il Milan, dal canto suo, non intende partecipare ad aste e, ad ogni modo, vorrebbe fare un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Siamo, però, alle solite: chi cede un calciatore non vuole farlo con 'passaggi intermedi'.

Il Diavolo, comunque, non perde la pazienza e si prepara a mettere a segno un acquisto negli ultimissimi giorni di trattative. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

