Calciomercato Milan – Piace Badé, ma la concorrenza è tanta | News

Calciomercato Milan: c’è la fila per Badé del Lens

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Loïc Badé, classe 2000, difensore centrale del Lens, è un obiettivo di calciomercato del Milan qualora saltasse, per via dell’infortunio al ginocchio, l’arrivo di Mohamed Simakan dallo Strasburgo. Lo ha evidenziato la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘.

Badé, di nazionalità francese, è un centrale con ottimo fisico e piedi educati. La crescita esponenziale avuta negli ultimi mesi ha fatto sì che, sul giocatore, abbiano messo gli occhi tanti club, non soltanto quello di Via Aldo Rossi. Badé, in particolare, piace ad Olympique Lione e Rennes nella Ligue 1 francese.

Nella Bundesliga tedesca, poi, è finito nel mirino del RB Lipsia e del Borussia Mönchengladbach mentre nella Premier League inglese piace a Liverpool e Leeds United. Il Lens, ha riferito ‘TMW‘, non vorrebbe vendere Badé in questo mercato di gennaio. Ma, dinanzi una buona offerta, potrebbe sempre capitolare … Calciomercato Milan: idea Pavoletti per l’attacco? La verità. VAI ALLA NOTIZIA>>>