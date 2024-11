CALCIOMERCATO MILAN

Il quale è nato come mezzala, poi formatosi al Verona come quinto di centrocampo, ma a destra, quindi sul versante opposto. Nel Milan Futuro ci sono, poi, a disposizione Álex Jiménez (altro destro naturale) e Davide Bartesaghi. Sul quale Fonseca, di recente, ha speso parole di elogio. Lo stima, ma evidentemente non ancora al punto tale da puntarci come potenziale titolare.

Sarebbe potuto arrivare nel 2021. Poi si andò su Ballo-Touré — Motivo per cui, per la 'rosea', la soluzione potrebbe arrivare dal calciomercato e nel casting al ruolo ci sarebbe anche Giuseppe Pezzella, classe 1997, terzino sinistro nativo di Napoli che milita nell'Empoli e che sarà avversario dei rossoneri domani sera a 'San Siro' in campionato.

Gli uomini mercato del Milan ben conoscono Pezzella che, finora in stagione, ha collezionato 13 presenze (con 3 assist al suo attivo) in azzurro tra Serie A e Coppa Italia. Nell'estate 2021, prima che dal Parma si trasferisse in prestito all'Atalanta, infatti, il Milan lo aveva cercato. Salvo poi ripiegare su Ballo-Touré.